Florian Silbereisen: Öffentliche Abrechnung mit Thomas Seitel

Niemals ist ein böses Wort gefallen. Eifersüchteleien oder Missgunst? Fehlanzeige. Zu keiner Zeit hatte sich Florian Silbereisen (38) schlecht über (34) geäußert. Im Gegenteil.

Obwohl die Trauer über die gescheiterte Beziehung zu (35) tief sitzt, fand er für seinen Nachfolger trotzdem nur lobende Worte, betonte: „Wenn es nun Bilder von Helene mit einem anderen Mann gibt, dann möchte ich nur klarstellen, dass ich Thomas schon lange kenne, er ein toller Kerl ist und ich den beiden ganz viel Glück wünsche.“ Harmonie pur – bis jetzt! Ein Jahr nach Bekanntwerden der Beziehung scheint es vorbei zu sein mit Friede, Freude, Eierkuchen. Florians letzte Aussagen haben es ganz schön in sich!

Florian Silbereisen spottet über Männermodels

Angesprochen auf den Job eines Männermodels, antwortet der Entertainer kürzlich spitzzüngig: „Ich mag das tatsächlich nicht so gerne. Also, so irgendwie so ein Modeljob wäre nichts für mich. Aber Gott sei Dank muss ich das auch nicht machen (...).“ Ein fieser Seitenhieb gegen den schönen Thomas, der zuletzt seine Brötchen als Model für einen Brillenhersteller verdiente?

Zwischen den Zeilen klingt das so, als wolle Florian sagen, dass Thomas nichts kann, außer gut aussehen. Ganz im Gegensatz zu ihm, der als neuer „Traumschiff“-Kapitän, Moderator, Sänger und Entertainer erfolgreich ist. Es muss an seinem Ego kratzen, dass seine Helene ihn, den erfolgreichen Showmaster, gegen ein unbekanntes Männermodel ersetzt hat. Gegen jemanden, der seinen Weg noch nicht gefunden hat. Schließlich gestand Thomas selbst vor Kurzem: „Ich muss sehen, wie meine berufliche Zukunft aussehen soll. So weit bin ich noch nicht.“ Und ergänzt: „Man findet auf einmal in den Medien statt, ohne wirklich etwas dafür geleistet zu haben.“ Selbstsicherheit klingt anders – und das könnte Floris Spottlust reizen. Ob Thomas das auf sich sitzen lassen wird?