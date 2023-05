Florian Silbereisen: Offiziell! SIE ist seine neue Freundin

Seit der Trennung von Helene Fischer im Herbst 2018 sind die Fans eigentlich davon ausgegangen, dass Florian Silbereisen als Single unterwegs ist. Doch nun stellt sich heraus, dass er wohl schon seit 2021 in festen Händen ist! Die neue Frau an seiner Seite heißt Sara Hentschel, ist 34 Jahre alt und zeigte sich am Pfingstmontag zum ersten Mal öffentlich an der Seite ihres Liebsten. Das Paar schipperte mit einem Elektroboot über den See - wie romantisch!