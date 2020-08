Florian Silbereisen: Pech gehabt, Helene! Er hat sein Herz neu verschenkt

Seine Vorfreude war riesig, die Erwartungen hoch! Zum ersten Mal seit Corona war Florian Silbereisen (39) jetzt wieder Gastgeber einer Live-Sendung im ARD. Zu „Schlager, Stars & Sterne – Die große Seeparty in Österreich“ lud der Entertainer zu kuscheliger Samstagabendunterhaltung vor romantischer Tiroler Bergkulisse ein.

Mit von der Partie: alte Bekannte wie Roland Kaiser (68), Andy Borg (59), Heino (81) und DJ Ötzi (49). Aber auch talentierte Newcomerinnen sorgten für ordentlich Stimmung. Allen voran Marina Marx (29), Melissa Naschenweng (30) und Sonia Liebing (30). Nicht ihre knappen Outfits waren der Hingucker schlechthin, sondern ihre verblüffende Ähnlichkeit zu Floris Verflossener Helene Fischer (35)! Nanu, Zufall oder doch Kalkül?

Florian Silbereisen bleibt seinem Typ treu

Termine für ausgiebige Dates in der Freizeit finden im vollen Kalender von Florian Silbereisen wenig Platz. Warum also das potentielle Herzblatt nicht einfach während einer gemeinsamen Sendung kennenlernen und schauen, wohin die Reise führt? Es wäre nicht das erste Mal, dass Liebe am Arbeitsplatz fruchtet. Etwa 2005, als Florian mit Helene in der Sendung „Hochzeitsfest der Volksmusik“ ein Duett sang. Nachdem beide alle Töne trafen, traf Amors Pfeil ihre Herzen.