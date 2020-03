Florian Silbereisen: Pikante Enthüllung über den Schlagerstar!

Reddit this

Oh là là ! Neujuror Florian Silbereisen gab in der letzten "DSDS"-Show ziemlich intime Einblicke.

Am Samstagabend feierte seinen Einstand bei "DSDS". Mit Erfolg! Der Schlagersänger sorgte mit einer witzigen Aktion für Lacher...

Helene Fischer & Florian Silbereisen: Juhu! Er lässt die Bombe platzen!

Das trägt Florian Silbereisen unten drunter

Kandidat Ramon performte den Schlager-Hit "Rote Lippen soll man küssen". Florian war hin und weg, kritisierte jedoch seine Unsicherheit. "Ich merke, dass hinter deiner coolen Fassade sehr viel Nervosität steckt", stellte er fest. "Ich kenne das, aber ich habe einen Trick: ich ziehe immer meine rote Glücksunterhose an! Deshalb wollte ich dir auch eine schenken. Da ich aber in dieser Zeit keine neue kaufen konnte, habe ich dir eine von mir mitgebracht. Sie ist frisch gewaschen. Zieh sie an, die soll dir Glück bringen!", sagte Florian - und schmiss Ramon einen roten Schlüpfer auf die Bühne.

Florian Silbereisen schenkte Kandidat Ramon eine rote Unterhose Foto: TVNOW/ Stefan Gregorowius

Doch der wusste nicht so recht, ob er sich freuen sollte. Er hob die Unterhose mit den Fingerspitzen auf und hakte nach: "Bist Du Dir sicher, dass sie frisch gewaschen ist?" Mal sehen, ob die rote Unterhose Ramon in der nächsten Show Glück bringt...

Hat Florian sein neues Liebesglück gefunden? Mehr dazu erfahrt ihr im Video: