Florian Silbereisen: Plötzlich ist alles anders als gedacht

Wie Giovanni nun erläutert, geht er fest davon aus, dass er und Florian auch weiterhin gemeinsam auf der Bühne stehen werden. Auch wenn Giovanni bald seine eigene Show haben wird, ist er sich sicher, dass dies an seiner Freundschaft zu Florian nichts ändert. Giovanni erklärt in der "NDR"-Talkshow: "Flo ist absolut mein Lieblingsgast für die erste Sendung. Und ich hoffe auch, dass ich weiter zu seinen Sendungen eingeladen bin. Und wenn wir das so vorleben - es ist so ein bisschen wie zu Hause, das, was man den Kindern vorlebt, so ist es vorbildlich. Und ich denke, dass es bei uns genauso sein wird, er wird zu meinen Shows kommen, ich werde zu seinen Shows gehen, solange wir nicht am selben Abend zur selben Zeit laufen." Giovanni fügt hinzu: "Es ist ja auch nicht so, dass man es direkt vergleichen kann. Im Gegenteil, ich bin froh, dass wir die Möglichkeit haben, dass ich jetzt die Möglichkeit habe, drei, vier, fünf Mal im Jahr eine weitere Bühne zu bieten für Künstler, die ihre Kunst zeigen wollen." Ehrliche Worte, die zeigen: Die Freundschaft von Giovanni und Florian kann so schnell nichts erschüttern...