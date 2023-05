Florian Silbereisen: Polizeieinsatz! Seine Villa in Tiefgraben ist nicht mehr sicher

Die an diesem Tag zerbricht! Drogenfahnder sind im Einsatz! Und die lassen wirklich einen Rauschgift-Ring auffliegen. Neun Verdächtige nehmen sie fest. Sie finden massenhaft Betäubungsmittel. Die Dröhn-Droge Cannabis und das teuflische Kokain!

Florian muss entsetzt sein! Mit Drogen wollte er nie etwas am Hut haben. Einmal, als junger Bursche, gab er der Versuchung nach. Doch ihm wurde nur schlecht, gestand der Volksmusik-Star einmal.

Aber das ist nicht der einzige Grund: Florian weiß genau, wie gefährlich Drogen sind. Wie sie einen Menschen ruinieren können. Einst wurde ein guter Freund von ihm verhaftet.

Der Münchner Dirndl-Designer Daniel F.. Er war süchtig nach Crystal Meth, dem Rauschgift, das aus Menschen Zombies macht. Er nahm es, er dealte damit! Und verlor dadurch alles: sein Geschäft, seine Freunde, seine Familie!

Florian Silbereisen hasst all das. Er mag auch das wilde Treiben in einer Großstadt nicht, all die Gefahren. Ein Grund sicherlich, warum er aufs Land zog. An den Mondsee, hierher, ins Paradies. Das dachte er damals. Dass die Welt hier auch einen Abgrund haben kann, das hätte er sich nie träumen lassen.