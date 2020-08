Florian Silbereisen: Romantische Botschaft an seine große Liebe!

Mit ihrer Lieblingsinsel Mallorca verbinden Helene Fischer (35) und Florian Silbereisen (38) viele kostbare Pärchen-Erinnerungen. Momente, die Florian auch so viele Monate nach der Trennung von seiner großen Liebe nicht vergessen kann.

Vielleicht war das ja der Grund, warum der Entertainer sich vor wenigen Tagen noch mal in den Flieger nach Mallorca gesetzt hat. Zurück Richtung Andratx. In dem Hafenstädtchen haben die beiden so viele glücklichen Stunden verbracht, so wie auch in Gran Folies, wo einst ihr Domizil war, die luxuriöse Wohnung mit Blick aufs Mittelmeer und die romantische Felsenküste von Cala Llamp.

Florian Silbereisen schwelgt in Erinnerungen

„Florian fuhr mit einem Oldtimer umher“, erzählen Einwohner laut "Neue Post". Eine Reise in die Vergangenheit des einstigen Traumpaares. Kurz vor seinem Geburtstag am 4. August – und kurz vor Helenes am 5. August.