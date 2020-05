Florian Silbereisen: Romantische Traumhochzeit in den Bergen! Im September ist es soweit

Es soll die Traum-Hochzeit des Jahres werden! Ganz romantisch in einer kleinen Kirche in den Bergen. Vermutlich im September ist der große Tag, an dem (38) ganz vorne am Traualtar stehen wird. Noch ist es ein großes Geheimnis – doch wer wird diesen herrlichen Moment mit ihm teilen? „Ich hatte immer den Wunsch, einmal eine Familie zu gründen“, sagte er erst kürzlich.

Aber bisher fand sich offiziell keine, mit der er sein Liebes-Glück für immer besiegeln wollte. Dabei gibt es Anwärterinnen genug. Als Moderator und "Traumschiff"-Kapitän ist Florian Silbereisen schließlich umschwärmt, und immer wieder gab Liebesgerüchte um schöne Kolleginnen...

Florian Silbereisen ist heiß begehrt

Auch (31) könnte sein Herzblatt sein. Die Gerüchte um eine Liaison zwischen ihr und Flori reißen ebenfalls nicht ab. Der Schweizer Sonnenschein kommentierte gerade einen Schnappschuss von Flori, der ihn ganz romantisch in seinem Bett liegend zeigt, mit einem „Gefällt mir“ – und einem Herzchen…! Auf die Gerüchte einer heimlichen Liaison angesprochen meinte sie schon vor Monaten: „Wenn’s um die Liebe geht, freuen sich einige, wenn sie Leute verkuppeln können. Das sind keine schlimmen Gerüchte, finde ich.“ Ein Dementi klingt irgendwie anders. Gut möglich, dass die beiden sich also im Verborgenen längst viel näherstehen, als sie bisher offiziell zugegeben haben.

Und dann ist da noch Floris Ex (35). Noch heute, über ein Jahr nach der Trennung, schwärmt er in den höchsten Tönen von ihr. Wird sie im Herbst bei der Traumhochzeit an seiner Seite sein, wenn er seinen Kumpel als Trauzeuge zum Altar begleitet und mit dem frischgebackenen Ehepaar und ihrem Ex anstoßen? Sicher ist: Nicht nur dem Brautpaar, sondern auch Flori und seiner Begleitung werden an diesem Tag die die Tränen in den Augen stehen…

