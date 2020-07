Florian Silbereisen: Schock-Enthüllung! Zerstören die Lügen sein großes Glück?

Eine Kreuzfahrt auf dem indischen Ozean? Pustekuchen! Stattdessen ankert die MS Amadea aktuell in einer Werft in Bremerhaven. Gedreht wird also an der Nordsee! „Es handelt sich nun lediglich um Szenen an Bord des Schiffes“, rechtfertigt sich der Sender. Also im Speisesaal, in den Kabinen und womöglich auf dem Außendeck.

Trotzdem: Die Zuschauer sind von all den Lügen sicher schwer enttäuscht. Ob das dem Traumschiff am Ende den Wind aus den Segeln nimmt? Dann ist Florians großes Glück zerstört!