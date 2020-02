Florian Silbereisen: Sein süßes Geheimnis ist aufgeflogen

Steht das beliebte Jungs-Trio wirklich vor dem Aus? Es sah zuletzt ganz danach aus. Doch nach dem Psycho-Drama um Jan Smit (34) gibt es jetzt neue Hoffnung. Florian Silbereisen (38) kann mit einem sensationellen Geheim-Plan Klubbb3 retten!

Das für Frühjahr angekündigte neue Album der Gruppe – es kommt nicht. Gemeinsame Konzerte? Bis mindestens Mai keine Chance! Und danach? Die Zukunft von Klubbb3 in der aktuellen Besetzung ist völlig ungewiss. Schon vergangenen November mussten Florian Silbereisen, Jan Smit und Christoff De Bolle (43) alle Termine absagen: Jan litt an einer Kehlkopfentzündung.

Nun wandte sich der Holländer mit einer neuen Schreckens-Nachricht an die Fans. „Ich war sowohl körperlich als auch seelisch nicht mehr in der Lage, aufzutreten… Seitdem bin ich mit einer Reihe von Spezialisten in Kontakt, um über die Achterbahn zu sprechen, die mein Leben in den letzten 23 Jahren beherrscht hat.“ Klingt nach schlimmer Psycho-Krise und Burn-out! Ist das Ende von Klubbb3 besiegelt?

Florian Silbereisen hat einen Geheimplan

Verdächtig ist: Die am letzten Samstag im MDR ausgestrahlte -Show hieß nicht mehr wie früher „Klubbb3-Hüttenparty“, sondern nur noch „Schlager-Hüttenparty“. moderierte – von seinen Kumpels Jan und Christoff keine Spur!

Florian Silbereisen: Alles aus! Er steht wieder alleine da

Doch genau diese Sendung macht auch Hoffnung, dass es mit Klubbb3 weitergehen könnte. Wenn auch in anderer Besetzung! Denn Flori performte in der Show zum wiederholten Mal mit Thomas Anders (56). Am 13. März erscheint sogar ihr erstes gemeinsames Album. So gut, wie die beiden sich verstehen, mutmaßen Fans schon: Ist das Floris Geheimplan für die Rettung von Klubbb3? Ersetzt der Modern-Talking-Star Jan Smit in dem Dreier-Gespann?

Für Jan wäre es die Möglichkeit, endlich ohne Stress gesund zu werden. Und für Klubbb3 wäre es ein Neu-Anfang mit Knall-Effekt.

