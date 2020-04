Florian Silbereisen: Sein "Traumschiff"-Glück zerbricht!

Es wird nicht ruhig bei ! Erst kürzlich wurde bekannt gegeben, dass auf Grund der aktuellen Situation die Dreharbeiten für "Das Traumschiff" auf Eis liegen. Nun die nächste Hiobsbotschaft...

Helene Fischer: Eiskalter Entschluss! Jetzt ist alles zerstört!

Florian hatte einen schweren Start

Schon vor seiner Rolle als Traumschiff-Kapitän musste sich Florian Silbereisen einer Reihe von Anfeindungen stellen, dass er für diesen Job nicht geeignet ist. Doch Florian konnte das Publikum und seine Kollegen nach dem Traumschiff-Start an Weihnachten vom Gegenteil überzeugen. Er gab nicht nur eine als Kapitän eine super Figur ab, sondern stellte auch sein schauspielerisches Talent unter Beweis. Ruhe kehrt bei ihm dennoch nicht ein…

Florian bekommt einen Korb

Zum Auftakt der neuen Traumschiff-Folgen war unter anderem auch Joko Winterscheidt zu sehen und stand Flori als promintente Unterstützung zur Seite. Doch wie Joko nun berichtet, würde er diesen Schritt im Nachhinein nicht nochmal wagen. So erklärt er jetzt in seinem Podcast, dass er keinesfalls erneut an Bord gehen würde, auf Grund der hohen Mengen an CO2 die Kreuzfahrtschiffe ausstoßen. Er habe deswegen sogar eine Diskussion mit Florian gehabt: "Wir hatten noch mal ne Diskussion, ich würd's gern noch mal machen, aber dann nur an Land." Oh je! Bleibt somit nur zu hoffen, dass sich Florian die Diskussion nicht all zu sehr zu Herzen nimmt...

Huch, so kennen wir Florian ja gar nicht!