Florian Silbereisen: Sein zuckersüßes Geheimnis wurde gelüftet!

Während andere Stars schon seit Jahren ihr Leben via Social Media mit ihren treuen Anhängern teilen, ist Florian auf diesem Gebiet noch ein wahrer Neuling. So ist er beispielsweise erst seit einigen Monaten bei Instagram unterwegs, hält sich aber auch dort mit seinen Posting eher zurück. Und auch an seinem heutigen Geburtstag genießt Florian seine Privatsphäre, anstatt seine Anhänger mit einer Reihe von Geburtstags-Posts zu bombardieren. In Vergessenheit gerät sein Ehrentag dadurch jedoch nicht. Ganz im Gegenteil sogar...