Viel Ruhe, der See direkt vor der Haustür: Paradiesischer könnte der Ort, den sich ausgesucht hat, kaum sein. Der Moderator hat sich in Österreich jetzt eine moderne Villa gekauft. Die fast 4000-Seelen-Gemeinde direkt am Mondsee bei Salzburg hat nun einen Einwohner mehr. Und Floris Traum vom Haus am Wasser wurde endlich wahr!

Mit hatte der Schlagerstar bereits ein Grundstück am Ammersee gekauft. Doch dann folgte die Trennung. Jetzt wagt Florian Silbereisen einen Neuanfang! Nimmt die Dinge selbst in die Hand.

Florian Silbereisen wünscht sich eine Familie

Doch bei einem derart großen Anwesen stellt sich die Frage, warum der 38-Jährige eigentlich so viel Platz für sich alleine braucht. Oder denkt er bereits einen Schritt weiter in Richtung Zukunft? Denn hier wäre auf jeden Fall genug Platz für seine neue Familie - auch wenn der „Klubbb3“-Sänger offiziell ganz alleine in die moderne Villa eingezogen ist...

Florian Silbereisen: Juhuu! Sein Glück ist zurück!

Wie "Das Neue Blatt" berichtet, soll der Entertainer oft in der Gemeinde unterwegs sein. Die Einwohner schätzen ihn. Er scheint sich dort angekommen zu fühlen – beste Voraussetzungen für eine glückliche Zukunft. Auch Kinder würden sich hier sicherlich sehr wohlfühlen. Und die wollte der Schlagersänger ja schon seit Langem haben…

