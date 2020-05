Florian Silbereisen: Sensationeller Neuanfang mit Helene Fischer

Bei ihm läuft’s auch in schlechten Zeiten top! Mitten in der Corona-Krise ist die Sensation perfekt: (38) wagt einen Neuanfang in der Manege! Schon am 29. Mai ist es so weit. Völlig überraschend hat Floris Haussender MDR eine neue Show mit dem Moderator angekündigt. Am letzten Freitag im Mai geht um 20.15 Uhr die Sendung „Willkommen im SchlagerXirkus – & Hits in Leipzig!“ über die Bühne.

Der Name ist eine moderne Schöpfung der Fernseh-Kreativen und soll durch das X in der Mitte die Worte Schlager und Zirkus verbinden. Denn anscheinend spielen auch artistische Einlagen eine wichtige Rolle in Floris neuer Primetime-Show. Der MDR kündigt nämlich vielversprechend an: „Die Stars kehren zurück in die Manege – mit einigen Überraschungen und ganz vielen Schlagern zum Mitsingen.“

Artistik und Schlager? Da wäre Floris Ex-Liebe (35) ja genau die richtige Kandidatin! Ob sie ihn erneut in seiner Show überrascht und zu Tränen rührt? Ziemlich sicher scheint dagegen ein Auftritt von (44) und seiner Anna-Carina Woitschack (27) zu sein. Die haben gerade das Erscheinungsdatum ihres Duett-Albums „Stark wie zwei“ vom 5. Juni auf den 29. Mai vorverlegt. Zufall? Eher nicht!