Florian Silbereisen: Sensations-News - Die Ereignisse überschlagen sich

Wie aktuell enthüllt wurde, sollen in knapp zwei Wochen die ersten Castings stattfinden. Auftakt macht dabei die Harzstadt Wernigerode. Auf der Seite der Stadt heißt es: "Das Konzept der Show wurde aufgefrischt, es gibt eine neue Jury, die Inhalte verbinden historische und moderne Elemente. Die Produktionsfirma suchte einen historischen Drehort und wurde in Wernigerode fündig. Die Geschichten der Kandidaten in einer charmanten Kulisse einzufangen – das soll einer der Bestandteile des neuen Formats werden." Wow! Was für wunderbare Nachrichten! Wie sich Florian wohl bei seinem neuen Job schlagen wird? Mit Sicherheit gut! Schließlich konnte er bereits erste "DSDS"-Luft schnuppern und sorgte damit bereits für jede Menge Herzklopfen bei den Fans der Castingshow...