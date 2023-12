Florian Silbereisen: Sex auf dem "Traumschiff"!

Doch schnell kommen Turbulenzen in Floris Film-Liebesleben auf. Denn seine Veronika ist verheiratet! Als ihr Ehemann (Oliver Pocher, 45) auftaucht, nimmt das Drama seinen Lauf. "Was hinter verschlossenen Türen passiert, wird der Kapitän natürlich nicht ausplaudern. Er darf sich in der 100. Traumschiff-Folge am Neujahrstag endlich verlieben – aber nur so lange bis Oliver Pocher auftaucht...", spoilert Florian bereits gegenüber der "BILD"-Zeitung. Ob es am Ende ein Happy End gibt? Das zeigt sich am 1. Januar...