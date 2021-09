Florian Silbereisen: SIE könnte seine neue Helene werden!

Wie hinter vorgehaltener Hand gemunkelt wurde, soll Florian die 31-jährige Österreicherin lediglich auf Grund ihrer pinken Lederhose von den "Schlagerchampions" ausgeschlossen haben. Für Melissa Naschenweng Grund genug, um damals ihrem Frust via "Social Media" freien Lauf zu lassen. So wetterte sie via "Instagram": "MEINE PINKE LEDERHOSE ZIEH ICH FÜR NIEMANDEN AUS, sie ist und bleibt mein Markenzeichen! Macht euch keine Sorgen ich kämpfe für euch weiter!" Dabei ging es sogar soweit, dass die Fans von Melissa zum Boykott der "Schlagerchampions" aufriefen - mit Erfolg! So hatte die letzte Show die geringsten Einschaltquoten seit langer Zeit! Grund für Florian, um seine Einstellung nochmal zu überdenken? Definitiv! Wie nämlich jetzt enthüllt wurde, soll Melissa in den kommenden Silbereisen-Shows mit von der Partie sein! So ist sie bei "Schlagerchallenge.2021 – Der ganz große Traum" mit dabei sowie eine Woche später bei "Schlager oder N!xxx"! Absolut ein Schritt in eine neue Richtung! Und auch für die Fans von Melissa ein wahrer Jubelgrund! Schließlich hätte die 31-Jährige mit ihrer Ausstrahlung und ihrem Talent sämtliches Potential, um eine neue Helene zu werden...