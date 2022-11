Florian Silbereisen so privat wie nie: Endlich spricht er über sein Familien-Glück!

Weihnachten steht vor der Tür und das versetzt Florian Silbereisen in Hochstimmung! Der Schlagersänger bereitet sich längst auf eine besinnliche Vorweihnachtszeit vor und kommt gegenüber von "BILD" aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus: "Für mich beginnt die Weihnachtszeit immer in Thüringen – mit unserer "Adventsfest"-Show im Ersten (Freitag, 2. Dezember), die wieder aus Suhl kommt. Meistens fallen dort rechtzeitig ein paar erste Schneeflocken. Wir zünden Kerzen an und singen die schönsten Weihnachtslieder. Das ist immer sehr stimmungsvoll!“ Das klingt fast märchenhaft! Doch ebenso wichtig wie die aufkommende weihnachtliche Stimmung ist dem Schlagersänger seine Familie, mit der er selbstverständlich die besinnlichen Stunden unter dem Weihnachtsbaum verbringen wird. Und dabei ist ihm eins ganz besonders wichtig, wie er im Interview mit "BILD" verrät: "Heiligabend beginnt dann etwas stressiger, weil ich meist erst am Vormittag in Rekord-zeit alle Geschenke besorge. Aber danach wird es umso ruhiger, völlig ohne Stress. Darum gibt es auch traditionell Würstchen mit Kraut, damit niemand lange in der Küche stehen muss." Ob Florian Silbereisen diesen wunderbaren Moment wohl auch mit einer Herzensdame teilen kann? Eine neue Liebe würde man dem Schlageridol wirklich wünschen...