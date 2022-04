Florian Silbereisen: So traurig sieht sein Leben wirklich aus

Doch kaum hat er in Deutschland wieder festen Boden unter den Füßen, bricht die Realität wie ein Tsunami über Florian hinein. Die Quoten von „Deutschland sucht den Superstar“ sind so schlecht wie noch nie! Ob alle seine ARD-Schlagershows in diesem Jahr stattfinden – fraglich. Für seine Tournee „Das große Schlagerfest XXL – die Party des Jahres 2022“ sind immer noch jede Menge Karten erhältlich…

Aber nicht nur beruflich bläst ihm ein rauer Wind ins Gesicht, auch privat läuft es alles andere als gut. Floris bester Freund, Manager Michael Jürgens (54), wird öffentlich als Gauner hingestellt. Einer seiner engsten Kumpel, Schlagerstar Jan Smit (36), will auf einmal nicht mehr Teil von Floris Erfolgsband KLUBB3 sein! Statt mit Florian und Sänger Christoff (45) auf der Bühne zu stehen, präsentiert sich Jan lieber als Teil seiner alten Band Magical Trio.