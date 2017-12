Florian Silbereisen spricht über seine tiefe Verzweiflung

Zu Beginn seiner Karriere hatte Florian Silbereisen es nicht leicht. Mit seinen bunten Anzügen und den blond gefärbten Haaren wurde er von den TV-Zuschauern oft belächelt.

Inzwischen liegen diese Tage hinter ihm. „Wenn ich an die Anfänge zurückdenke, gab es viele Momente, in denen es nicht einfach war – gerade vor meiner ersten Samstagabend-Show“, erinnert der 36-Jährige sich in der ARD-Sendung ‚Silbereisen feiert Rudi Carrell‘ zurück. „Da war ich oft ein Stück weit verzweifelt, weil es kaum Menschen gab, die an mich geglaubt haben.“

Tatsächlich glaubte einer der ganz Großen der Branche schon damals an Silbereisen – Rudi Carrell. Bei ‚Beckmann – Der Talk‘ schwärmte der Holländer vom damals 23-Jährigen Flori. „Florian Silbereisen hat eine Nummer von mir gesungen, ‚Showmaster ist mein Beruf‘. Das hat er gut gemacht. Er kann alles: singen, tanzen. Der hat es. Der ist so, wie Carrell war.“

Dieses Statement schenkte Silbereisen wahnsinnig viel Kraft. „Das war ein absoluter Ritterschlag“, verriet er nun. „Dass ausgerechnet ein Mann wie Rudi Carrell so ein Statement raushaut, hat mir richtig geholfen.“