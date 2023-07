Florian Silbereisen: Stich ins Herz! Das wird er Helene nie verzeihen

Das tut weh. Was hinzu kommt: Für ihren jetzigen Ehemann trennte sich Helene von Florian. Für den Verlassenen eine Narbe, die niemals völlig verheilt. Dann baute sie das gemeinsam geplante Traumhaus am Ammersee mit Thomas zu Ende. Sie reiste mit ihm um die Welt, sogar in die Hotels, in denen sie einst mit Florian war. Und gründete eine Familie, die auch er so gern gehabt hätte … Wir können uns vorstellen, wie es oft in ihm aussieht!

Klar, auch der "Traumschiff"-Kapitän ist wieder verliebt. Er lebt mit der Hotelangestellten Sara Hentschel inzwischen in Österreich – mit atemberaubendem Blick auf die Berge und den Mondsee. Doch sein großer Wunsch nach Hochzeit und Kindern blieb unerfüllt. Und ob die lebenslustige Sara die richtige Frau für die Familienplanung ist? Das muss die Zukunft erst einmal zeigen. Drücken wir Florian die Daumen, dass endlich auch seine Träume in Erfüllung gehen – wie die von Helene …