Es sind stürmische Zeiten für Florian Silbereisen! Auch neun Monate nach der Trennung von seiner Helene reißt der Kummer nicht ab. Der Grund: Sein Traumschiff ist in Seenot geraten...

Florian Silbereisen wird scharf kritisiert

Seit der Moderator als Kapitän bei der MS Amadea angeheuert hat, bekommt er ständig Gegenwind: Hämische Kommentare von Schauspiel-Kollegen sorgen für Wirbel. Niemand Geringeres als sein Vorgänger Sascha Hehn spricht jetzt von einer Meuterei auf dem Dampfer! Nachdem nämlich Heide Keller 2018 als Chefstewardess Beatrice von Bord ging, warnt der Schauspieler nun davor, dass Nick Wilde den Abgang machen könnte. "Er steht gerade vor der Entscheidung", will "Schöne Woche" wissen.

Muss Florian den nächsten Verlust verkraften?

Will auch Nick Wilde seine Rolle als Arzt Dr. Sander nach acht Jahren wirklich hinschmeißen? "Im Nachhinein ist es doch so, dass einer nach dem anderen dieses Schiff verlassen wird!", ätzt Sascha Hehn. Muss Flori nach dem Liebes-Aus mit seiner Traumfrau also schon wieder Abschied nehmen? Was für ein Stich ins Herz…

