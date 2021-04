Florian Silbereisen: Süße Enthüllung - Im Sommer ist es soweit

Flori hat große Pläne

"Ich hoffe, dass ich im Sommer mit Kumpels eine schöne Motorradtour machen kann," verrät er gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. "Ein bisschen baden im See, gut essen, trinken und gesellig beisammen sein. Das wäre perfekt. Früher wollte ich immer möglichst weit weg, irgendwohin in die Ferne, aber mittlerweile bin ich auch gern in den Bergen wandern. Da findet man wirklich seinen Ausgleich."

Den stressigen Alltag würde der Schlagerstar im nächsten Sommer am liebsten hinter sich lassen. "Ich durfte im Urlaub schon viele Länder und Kulturen kennenlernen, auf Bergtouren einmalig schöne Blicke über die Gipfel genießen, und und und. Aber irgendwie hofft man doch, dass der schönste Urlaub noch vor einem liegt", erklärt Flori. Bleibt zu hoffen, dass sich sein Sommer-Traum wirklich erfüllt...

Florian Silbereisens Neue sieht aus wie Helene Fischer: