Florian Silbereisen: Süße Enthüllung! In drei Monaten ist es soweit!

Wie nun bekannt gegeben wurde, wird bereits im Oktober ein neues Weihnachtsalbum von Florian Silbereisen und Thomas Anders veröffentlicht! So berichtet unter anderem "Schlagerplanet", dass das Album "Winter Edition" am 16. Oktober 2020 erscheint. Und es kommt noch besser! Es handelt sich dabei um ein Doppelalbum mit sage und schreibe 31 Songs! Für Florian sicherlich ein ganz besonderes Projekt! Schließlich ist bekannt, wie sehr ihm die Weihnachtszeit am Herzen liegt! Ob uns der Sänger in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr Nachrichten dieser Art überraschen wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt...