Florian Silbereisen: Süße Liebes-News! Was läuft mit der schönen Nele?

Oha, der Silbereisen wird zum Frauen-Magnet! Knapp ein halbes Jahr nach der Trennung von (34) kriegen sich manche Damen vor lauter Komplimenten für den Moderator gar nicht mehr ein… Wie das wohl Helene gefällt? Denn sie scheint noch sehr an ihrem Ex-Freund zu hängen…

Erst vorvergangene Woche trafen Florian (37) und Helene bei einem Privatkonzert auf der Jacht von Pharma-Milliardär Willi Beier auf Mallorca aufeinander. Flori kündigte seine Ex mit den Worten „Sie ist eine Wahnsinns-Frau und eine unglaublich tolle Freundin“ an, dann gab’s noch eine liebevolle und innige Umarmung. Der Schlagerstar soll es auch gewesen sein, der Helene zum Auftritt in Port Adriano überredete…

Wie sieht Florians Beziehungsstatus aus?

Es ist offensichtlich, dass die beiden immer noch sehr eng miteinander sind – daran scheint auch Helenes neue Beziehung zu nichts zu ändern. Doch muss sie Florian bald mit einer neuen Frau an seiner Seite teilen? Denn seit sich dessen Beziehungs-Status im vergangenen Dezember geändert hat, hagelt es Komplimente von anderen Promi-Damen. „Er ist ’ne coole Socke. Florian sieht super-knackig aus in der Uniform“, schwärmte gerade erst „Traumschiff“-Kollegin Nele Kiper. Und auch konnte sich nach ihrem Auftritten in seiner Musik-Show vor einigen Wochen mit Lobeshymnen nicht zurückhalten: „Ich war jetzt zweimal bei Flori. Ich möchte wieder zu ihm!“ Tja, da müsste sie sich wohl erst mal gegen ordentlich Konkurrenz durchsetzen…

