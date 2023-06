Florian Silbereisen: Süße Überraschung! Schon im Juli ist es so weit

Auf Instagram plaudern Hans Sigl und Mark Keller in einem Video miteinander und verraten dabei, dass Mark am 1. Juli in Kitzbühel bei Florian Silbereisen auf der Bühne stehen wird.

Hans wird leider nicht mit dabei sein. "Was soll ich denn da? Ich kann doch nicht singen, ich kann doch nur moderieren und das mache ich dann eine Woche später", erklärt er. Dabei wünschen sich seine Fans doch so sehr, dass er dabei ist!

"Hans, definitiv kannst du nicht nur moderieren, sondern so viel mehr und singen sowieso. Hier warten ganz viele darauf, dass du endlich mal wieder singst, bitte", schreibt ein begeisterter User. Und wer weiß: Vielleicht darf Flori ja auch bald seinen Kollegen Hans auf der Bühne begrüßen!