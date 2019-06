Reddit this

Jetzt ist es raus! In einer ehrlichen Beichte lässt Florian seinen Gefühlen nun freien Lauf und lüftet ein intimes Geheimnis...

Bei ist ordentlich was los! Ende des Jahres wird der Star als neuer "Traumschiff"-Kapitän in See stechen und auch musikalisch ist Florian mit seiner Karriere auf der absoluten Überholspur. Ein Glück, dass er dennoch Zeit findet, um sein Privatleben nicht zu vernachlässigen...

Florian Silbereisen gibt intime Einblicke

Wie Florian jetzt berichtet, kann er sich auf eine Person in seinem Leben immer verlassen: ! Die beiden Schlagerstars verbindet schon seit Jahren eine innige Freundschaft. So berichtet der Sänger gegenüber "GoldStar ": "DJ Ötzi, mein Gary, der ist einer dieser vier Menschen, die zu meinen ganz engen Freunden gehören." Was für rührende Worte! Doch damit nicht genug...

Florian führt tägliche Telefonate

"Am Anfang waren wir Kollegen, dann haben wir uns immer besser verstanden - und plötzlich war er da für mich, als es mir mal nicht so gut ging. Heute telefonieren wir fast täglich", erklärt Florian weiter. Sogar Spitznamen haben die beiden füreinander. So nennt DJ Ötzi Florian gerne "Schatzi", der ihn wiederum im Gegenzug als "Bärli" bezeichnet. Einfach nur goldig!