Es war ein großer Schock für die Fans: Nach zehn gemeinsamen Jahren gaben und kürzlich ihre Trennung bekannt. Für den 37-Jährigen dürfte es besonders bitter sein, dass seine Verflossene bereits einen neuen Freund hat und das Bett mit ihrem Tänzer teilt. Doch wie sieht es eigentlich in Floris Liebesleben aus?

Florian Silbereisen: Tinder-Beichte

Im Gespräch mit „BILD“ verriet er nun, ob er eine neue Freundin hat. "Nein“, stellt der Sänger klar. „Jeden Tag wird nun spekuliert. Jede Frau, mit der ich irgendwann mal auf der Bühne stand, kommt nun dafür infrage.“ Aber ist er denn schon bereit für eine neue Liebe?

"Ich bin nicht bei oder sonstigen Dating-Portalen. Ich bin also nicht auf der Suche, aber ich bin optimistisch, dass ich am Ende nicht übrig bleibe", offenbart der Klubbb3-Star. An Angeboten dürfte es sicherlich nicht mangeln, immerhin war Florian bei seinen weiblichen Fans schon während der Beziehung mit Helene sehr beliebt...