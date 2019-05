Florian Silbereisen: Tränen-Geständnis! Das ändert alles!

Eigentlich führt schon ein richtiges Familienleben mit ihrem Neuen Thomas Seitel (35). Und Flori verstand sich auffällig gut mit Schlager-Star Michelle (48). Doch jetzt scheinen die Karten neu gemischt zu werden. Der Showmaster spricht emotional und voller Liebe über seine Gefühle. Nimmt er Helene trotz allem zurück?

Bei einem Konzert in Oberhausen platzte es jetzt aus Florian heraus. Er kündigt die Coverversion von „Ala bin“ an, einer Ballade der österreichischen Band „Seiler und Speer“. Das Lied erinnere ihn an eine sehr melancholische Phase, verrät er, wie das Internet-Portal „derwesten.de“ berichtet. „Wenn ich dann allein bin, ruf ich dich wieder an“, zitiert Silbereisen eine Zeile des Textes. Und erklärt: „Es gibt gerade zwei Menschen, die dieses Lied hin und wieder ganz gern haben.“ Die Fans sind sich sicher: Er kann nur von seiner geliebten Ex-Freundin Helene sprechen! Was ist da noch?

Helene bedeutet Florian noch viel

„Das Gefühl, das in den Song legte, den er einzig mit einer Gitarre im Arm in der Arena präsentierte, war greifbar“, erinnert sich Augenzeuge Dominik Göttker. „Vor allem, als bei dem sonst so coolen Entertainer am Ende des Songs Tränen im Gesicht zu erkennen waren.“

Florian Silbereisen: Neuer Tiefpunkt! Er ist fix und fertig

Was will Flori mit diesem Tränen-Geständnis bewirken? Eines ist klar: Helene wird das nicht kaltlassen! Auch sie hängt noch sehr an dem Mann, mit dem sie sich all ihre Lebensträume erfüllen wollte. In ihrem Lied „Wär’ heut’ mein letzter Tag“ sang sie über Florian: „Manchmal beneide ich mich selbst, wenn du mich in den Armen hältst. Und ich dich atmen kann.“ Weiter: „Für mich bist du der Mann. Wär’ heut’ mein letzter Tag, ich lebte ihn mit dir.“ Eine einzige Liebeserklärung!

Bei Florian war Helene angekommen

Er verstand sie ohne ein Wort. Ihre Zerrissenheit zwischen dem Rausch, im Rampenlicht zu stehen, und dem gleichzeitigen Bedürfnis nach Privatleben, einer Familie. Akrobat Seitel hat von Ruhm und all dem Druck keine Ahnung. Woher auch? Gegen den Showmaster ist er nur ein kleines Licht in der Branche. Deshalb wird er Helene nie so ein Partner wie Flori sein können. So richtig scheint die Sängerin auch nicht zu Thomas zu stehen. Mit ihrem Ex hatte sie nach nur wenigen Wochen ihre Liebe öffentlich gemacht – inklusive zärtlichem Fotoshooting. Über Florian sagte sie vor der Trennung auch: „Er ist mein Traummann!“ Vielleicht lohnt es sich doch, umeinander zu kämpfen. Denn wir wissen ja: (Floris) Tränen lügen nicht…