Florian Silbereisen: Tränenbeichte! Er kann seine Gefühle für Helene nicht mehr verheimlichen

Als seien derartige Zusammentreffen für ihn nicht schon schwer genug gewesen, musste sich Florian Silbereisen noch in weiteren zwei seiner Shows 2020 und 2022 genau diese Szenen im Rückblick nochmal anschauen! Auch da wollten seine Augen nicht trocken bleiben. Zu viel des Guten? Es gab bittere Vorwürfe, der Entertainer habe alles nur gespielt. Mit einer ergreifenden Tränen-Beichte setzte er sich gegen die bösen Vorwürfe zur Wehr. "Ich darf zwar auch als Kapitän auf dem Traumschiff schauspielern, aber diese Schauspielkunst habe ich nicht", erklärte er. "Was raus muss, muss raus, ist doch schön!" Schon früher gab Flori zu, dass er nah am Wasser gebaut hat. "Es gab Momente, in denen ich angefangen habe zu weinen. Aber das ist okay. Also auch ein Mann darf mal ein Tränchen vergießen. Und man darf auch mal genau so eine Emotion im Raum stehen lassen, denn das ist eben Emotion und ganz wichtig im Fernsehen!" Gerade jetzt, da bei ihm die Nerven wegen seiner kranken Eltern ohnehin angespannt sind, hätte sich sicher niemand gewundert, wenn er nun beim jetzigen Wiedersehen mit Helene Fischer wieder geweint hätte. Zumal beide trotz Trennung noch immer gut befreundet sind und stets betonen, immer füreinander da zu sein. Doch dieses Mal hatte sich Flori fest im Griff!