Florian Silbereisen: Traum zerplatzt! Jetzt packt der Makler aus

Er muss es sich so schön vorgestellt haben! In der bayerischen Idylle am Ammersee wollte (37) sich mit (34) eine Zukunft aufbauen. Die Villa mit Steg und Bootshaus war bereits gekauft. Doch vor einem halben Jahr platzte der Traum. Helene Fischer trennte sich von Florian. Jetzt erzählt ihr Immobilienmakler Oliver Herbst, was wirklich geschah: Die Suche nach einer gemeinsamen Bleibe habe sich ganze drei Jahre hingezogen. „Mit dem Florian habe ich endlos Villen angeschaut“, verrät der Luxus-Makler. „Am entscheidenden Tag war Helene auch dabei. Bei dem Haus, das sie dann gekauft haben, lief die Besichtigung gut. Es ging schnell, die haben ja nie Zeit.“

Florian Silbereisen muss seine Träume begraben

Es war also offenbar vor allem Florian Silbereisen, der eifrig nach einem Liebesnest suchte. Gab es damals schon Zweifel da an den Zukunftsplänen? Florian war bereit für den nächsten Schritt, sprach von „fünf Floris“, auf die er sich freute. Am Ammersee kann man sicher wunderbar Kinder großziehen.

Helene Fischer und Thomas Seitel: Pikante Bilder von der Baustelle

Doch nun zog Helene endgültig einen Schlussstrich unter diese schöne Fantasie: Dort, wo einst Floris Traum-Villa stand, sieht man heute nur noch Schutt und Asche. Das Haus ist abgerissen, Bagger fahren über das Anwesen. Helene lässt alles umbauen, ohne Flori. Stattdessen wird sie hier nun immer öfter mit ihrem Freund Thomas Seitel (34) gesehen. Wie bitter für Flori! Jetzt ist auch sein letzter Traum geplatzt. Hoffentlich findet er bald eine neue Liebe und eine neue Zukunft.