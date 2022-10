Florian Silbereisen: "Traumschiff"-Aus! Giovanni Zarrella übernimmt das Steuer

Beatrice Egli (34) wird am 26. November zeitgleich zu Floris "Adventsfest der 100.000 Lichter“ mit ihrer SWR-Show auf Sendung gehen. Bei ihr u.a. zu Gast: Andrea Berg (56), Maite Kelly (42), Ireen Sheer (73). Giovanni Zarrella (44), der gerade mit dem Fernsehpreis als bester Moderator ausgezeichnet wurde (was Florian bis heute nicht gelang), startet am 5. November mit seiner Show. Gäste auch hier u.a.: Andrea Berg, Ireen Sheer, Kerstin Ott (40), Ben Zucker (39). Alle traten früher immer bei Florian auf. Was ist da los?

Merkwürdig: Schon beim Andrea-Berg-Jubiläum im Juli in Aspach war die Schlager-Elite komplett versammelt – nur Florian fehlte. Noch schlimmer für Silbereisen: Es wird bereits ein neuer "Traumschiff"-Kapitän ins Gespräch gebracht: Giovanni Zarrella! Bei "Inas Nacht" wurde der gefragt: "Bist du der nächste Kapitän?" Er lachte: "Der Italiener macht alles." Und fragte dann Moderatorin Ina Müller, was sie denn glaube. Antwort: "Ich glaube, es könnte sein!" Armer Flori! Lassen ihn jetzt alle im Stich?