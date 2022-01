Florian Silbereisen: "Traumschiff"-Aus! Jetzt bricht das Lügengerüst zusammen!

Seit 2018 spielt sie die Kreuzfahrt-Direktorin Hannah Liebhold auf dem Luxusliner. Sie sollte für ihren ersten Dreh auf den Kapverden dazustoßen. "Der Zufall wollte es, dass ich auf der falschen Insel gelandet bin", erinnert sie sich. Mit einem kleinen Fischerboot musste sie dann nachts über den Atlantik zum Schiff tuckern. "Über eine Strickleiter bin ich mit Schwimmweste, Daunenmantel und Handtasche an Bord geklettert."

Nur allzu gut erinnert sie sich an die Rückfahrt im Frühjahr 2020 von Kapstadt nach Bremerhaven. Die Corona-Pandemie hatte gerade begonnen. "Wir hatten keine Masken an Bord. Aber in Deutschland hätten wir ohne nicht von Bord gehen dürfen. Daher nähten Passagiere aus Tischdecken und Servietten den Schutz – die Herren haben zugeschnitten, die Damen saßen an der Nähmaschinen", so Barbara Wussow. Bei den Drehs danach durfte das Schiff nicht fahren – den Zuschauern wurde aber eine Kreuzfahrt vorgegaukelt, Sonne und blauer Himmel nachträglich am Computer eingefügt.