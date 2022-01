Florian Silbereisen: "Traumschiff"-Aus! Plötzlich ist alles anders!

Dabei fing 2019 doch alles so vielversprechend an. Der Schauspiel-Novize bescherte dem ZDF bei seinem Einstand noch traumhafte Quoten. Mit der Zeit wuchs jedoch die Kritik an immer flacher werdenden Geschichten und platten Dialogen. "Ja, natürlich sind die Drehbücher völlig gaga!", stieß Silbereisen ins gleiche Horn. "Ich bleibe auf jeden Fall dran und wünsche mir überraschendere und witzigere Geschichten. Aber bis dahin muss noch viel passieren!“ Passiert ist seitdem jedoch nichts. Und es kommt noch dicker für Flori und seine Crew. Denn noch in diesem Jahr sorgt RTL mit der Serie "Der Schiffsarzt" für echte Konkurrenz. Mit der modernen Kreuzfahrt-Reihe will man dem Platzhirschen den Kampf ansagen.

Das Traumschiff steuert stürmischen Zeiten entgegen. Flori muss jetzt zeigen, dass er den Dampfer wieder auf Kurs bringen kann. Aufgeben ist für den ehrgeizigen Entertainer gewiss keine Option. Schließlich geht der Kapitän stets zuletzt von Bord.