Florian Silbereisen: Traurig, was jetzt ans Licht kommt!

Sein Name: Moritz Otto (33). Er soll 2022 als "Der Schiffsarzt" Frauenherzen zum Schmelzen bringen. Gedreht wird seit September an Bord der "Mein Schiff 3" und an den schönsten Orten der Welt, mit diversen Love-Storys unter den wechselnden Passagieren und manchen privaten Verwicklungen an Bord. Der womöglich entscheidende Unterschied: Die RTL-Produktion wirkt wie eine Verjüngungskur des ZDF-Originals. Die Crew-Mitglieder sind fast alle in den Dreißigern, zudem heuerten Publikumslieblinge wie Ex-"Let's Dance"-Profitänzerin Ekaterina Leonova oder "GZSZ"-Darstellerin Stella Denis-Winkler (41) an. Auch was die Frauenquote betrifft, hat "Der Schiffsarzt" den Bug vorn: Die "Mein Schiff 3" wird von einer jungen Kapitänin (Anna Puck, 34) über die Weltmeere gesteuert – so was hat es in 40 Jahren "Traumschiff" nicht gegeben …