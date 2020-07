Florian Silbereisen: Traurig, was jetzt ans Licht kommt!

Eigentlich war geplant, dass Florian in der neuen Folge mit seiner Crew in Richtung Griechenland schippert und mehrer Paare auf ihrer Hochzeitsreise begleitet. Doch anstatt Griechenland findet der Dreh nun an der heimischen Ostseeküste statt. Das Traurige dabei: Auch Zärtlichkeiten dürfen zwischen den Schauspielern vor der Kamera nicht ausgetauscht werden. So wurde unter anderem ein strenges Kussverbot ausgesprochen! Einzige Ausnahme bilden Paare, die auch im realen Leben liiert sind. Produktionsleiter Mike Sauer erklärt gegenüber "t-online.de": "Wir wollen weiter Nähe zeigen. Die 'Kreuzfahrt ins Glück' lebt ja auch von den Emotionen." Was für traurige Liebes-News für Florian und seine Kollegen.