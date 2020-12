Florian Silbereisen: Traurige Beichte! Es bricht ihm das Herz

Durch die Corona-Pandemie sind in diesem Jahr viele Dinge anders. Das bekam Florian Silbereisen auch bei der "Ein Herz für Kinder"-Gala zu spüren. Denn dort stand er am vergangenen Samstag mit Ex-Freundin Helene Fischer auf der Bühne. Ganz ohne herzliche Umarmungen, dafür mit einem riesigen Sicherheitsabstand. Im Gespräch mit "Bild" gesteht der Schlagerstar, wie schwierig es für ihn ist, seinen Liebsten nicht in die Arme schließen zu können...