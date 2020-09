Florian Silbereisen: Traurige Enthüllung! Darum ist er wirklich abgetaucht

Florian Silbereisen gilt als echtes Arbeitstier. Was steckt also dahinter, dass er sich plötzlich wochenlang zurückzieht? Nur ein Urlaub oder will er dem Druck des Showbusiness entfliehen? Sieht so aus, als wolle er nicht den gleichen Fehler machen wie Jan Smit – und beugt vor. Florian, der Ex von Helene Fischer (36) tanzt bekanntlich auf mehreren Hochzeiten: Moderation, Auftritte allein oder mit Klubbb3 und dazu noch Kapitän auf dem Traumschiff! So ein Pensum zehrt an den Kräften.