Armer ! Eigentlich könnte es für den Ex von momentan nicht besser laufen. Erst kürzlich wurde bekannt gegeben, dass er ab Ende dieses Jahrs als neuer "Traumschiff"-Kapitän in See stechen wird. Doch jetzt das Traurige...

Florian Silbereisen muss herben Rückschlag verkraften

Obwohl Florian Silbereisen mit den Sendungen "Das Adventsfest der 100.000 Lichter" und "Schlagerboom" in Deutschland absolute Mega-Erfolge feiert, wurde nun bekannt gegeben, dass beide Shows, nach zwei Jahren, aus dem Schweizer Fernsehprogramm gestrichen wurden. Autsch! Der Schweizer Fernsehsender "SRF" war ebenfalls an der Produktion beteiligt, doch steigt jetzt komplett aus. So wird es zumindest von "Glückspost" berichtet. Doch damit nicht genug...

Florian Silbereisen konnte nicht überzeugen

Wie es weiter heißt, war "SRF-Unterhaltungsschef" Christoph Gebel von Anfang an nicht von dem Show-Format überzeugt. So wird er von der "Schweizer Illustrierte" aus einem Interview von April 2018 zitiert: "Ich hatte mir von dieser Sendung mehr Erfolg erhofft." Oh je! Was Florian darüber denkt, ist nicht bekannt. Bis jetzt gab er dazu noch kein Statement ab.