Oh je, das sind definitiv gar keine guten Neuigkeiten von ! Eigentlich hätte der Langzeitfreund von momentan jeden Grund zur Freude, schließlich gönnen er und die Schlagerqueen sich aktuell im gemeinsamen Ibiza Urlaub eine wohlverdiente Auszeit. Doch jetzt der Schock! Wie nun bekannt wurde, muss sich Florian in seinem Urlaub schweren Vorwürfen stellen! Doch warum?

Eigentlich galten Helene Fischer und Florian Silbereisen stets als absolute Medienlieblinge - bis jetzt! Während das Traum-Schlagerpaar in der Vergangenheit stets bei öffentlichen Auftritten von ihren Fans umjubelt wurden, hat sich das Blatt nun gewendet. Dies wird zumindest auf der " "-Seite von Florian Silbereisen deutlich. Während der Freund von Helene Fischer lediglich auf das große Open-Air-Festival "Die Schlager des Sommers" aufmerksam machen wollte, erntet er von seinen sonst so treuen Fans eine harte Kritik…

Florian Silbereisen: Seine Fans sind enttäuscht

In Florians neustem "Facebook"-Post teilt der Star seinen Followern mit, dass sie ihn am Samstagabend beim großen Open-Air-Festival "Die Schlager des Sommers" erneut in Aktion erleben dürfen. Für seine Fans eigentlich ein Grund zur Freude. Doch jetzt das Traurige! Während Flori in der Vergangenheit stets mit einer Vielzahl von Post-Komplimenten überschüttet wurde, hagelt es nun eine harte Fan-Kritik. Der Grund: Florians Anhänger sind der Meinung, dass Flori sie vernachlässigen würde. So ist zu lesen: "Diese Seite ist leider eine reine Werbeseite geworden. Nur wenn es für die Quote gut ist oder etwas verkauft werden soll, gibt es was zu posten. Ein Dankeschön für Glückwünsche oder ein netter Gruß ist schon lange her. Eine sehr schlechte Fanbehandlung leider." sowie "Das muss ich leider auch sagen, da gratuliere ich dir lieber Florian und deiner Helene zum Geburtstag aber keine Danksagung, das ist sehr schlecht, ihr seid so beliebt, aber ein paar nette Dankeschön hätte auch gereicht, also denkt mal drüber nach?" Definitiv harte Worte! Was Florian über diese Anfeindungen denkt, ist nicht bekannt. Bis jetzt äußerte er sich noch nicht dazu...