Florian Silbereisen: Traurige News! Er redet über seine Pause!

Auch wenn Florian und seine Band "Klubb3" in den letzten Jahren absolute Mega-Erfolge feierten, ist ein neues Album vorerst scheinbar nicht geplant. So verrät Florian nun gegenüber "ARD"-"Brisant": "Es ist derzeit aber auch nicht der richtige Zeitpunkt für ein 'Klubbb3'-Album. Dann werden wir uns irgendwann wieder zusammensetzen, wie wir das oft tun zu dritt, und sagen: 'Mensch, jetzt machen wir wieder mal ein bisschen Musik.'" Oh je! Bleibt somit eigentlich nur zu hoffen, dass sich Florian und seine Kollegen Jan Smit und Christoff nicht all zu viel Zeit damit lassen...