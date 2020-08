Florian Silbereisen: Traurige News! Er sagt Lebewohl!

Via Instagram wendet sich Florian nun ein seine Anhänger und berichtet seiner Community, dass er sich in die Sommerpause verabschiedet. So erklärt er: "Wir verabschieden uns in eine kleine Sommerpause und bedanken uns bei jedem Einzelnen von Euch, dass wir in diesen besonderen Zeiten unter diesen besonderen Umständen den Schlager trotzdem gemeinsam feiern konnten. Passt auf Euch auf." All zu lange müssen seine Fans jedoch nicht warten. So ergänzt Florian: "Am 16. Oktober geht es dann weiter mit der nächsten Show." Bleibt somit eigentlich nur zu hoffen, dass die Zeit bis dahin schnell rumgeht...