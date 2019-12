Florian Silbereisen: Traurige Szenen unterm Weihnachtsbaum

Reddit this

Den Tannenbaum schmücken, Geschenke auspacken und gemeinsam Weihnachtslieder singen – schon der Gedanke daran zaubert Florian Silbereisen ein sehnsüchtiges Lächeln ins Gesicht. Er feiert in diesem Jahr zusammen mit seinen Eltern und Geschwistern. „Wir sitzen gemütlich beim Essen zusammen, bei uns gibt es an Heiligabend Bratwürstel, und es werden klassische Weihnachtslieder gesungen. Keine Schlager. Rolf Zuckowskis Musik ist auf jeden Fall dabei“, erzählt der Entertainer beim -Adventsessen.

Florian Silbereisen feiert mit seiner Familie

Doch im Gegensatz zu ihm kommen seine Geschwister mit ihren Partnern und ihren Kindern. „An Weihnachten schaue ich in Ruhe zu, wie meine Nichten und Neffen die Geschenke auspacken“, so . Wie muss der 38-Jährige sich dabei füllen? Immerhin träumte er zehn Jahre mit (35) von einer eigenen Familie. Auch über Babypläne sprachen sie. Was für ein Drama für den Moderator!

Wie wichtig ihm eine große Verwandtschaft ist, erklärte Florian Silbereisen mal so: „Ich habe das Glück gehabt, dass ich sehr behütet und in einer großen Familie mit vielen Geschwistern aufgewachsen bin. Und da ging es mir immer gut.“

Florian Silbereisen: Aus der Traum! Er steht vor einem Scherbenhaufen

Auch wenn er in diesem Jahr als Single feiert, lässt er sich den Zauber nicht nehmen. „Ich habe mir heute gerade einen Weihnachtsbaum bestellt, kein Scherz“, verriet er bereits im November. Und wer weiß, vielleicht sitzt er ja im kommenden Jahr mit einer neuen Freundin unterm Christbaum.

