Florian Silbereisen: Traurige Worte an seine Fans! Er nimmt leise Abschied!

"Michael Gwisdek hat Joko und mich an unserem allerersten Drehtag auf dem Traumschiff ganz lieb empfangen. Wir saßen an jedem Abend stundenlang zusammen. Ich werde ihn nie vergessen! Er war wirklich ein ganz lieber Kerl!" kommentiert Florian Silbereisen zu einem Bild, welches ihn mit Uschi Glas und Michael Gwisdek zeigt. Das so eine Nachricht von seine treuen Fans nicht lange unkommentiert bleibt, ist kaum verwunderlich. So heißt es: "Ich bin sehr traurig. Er war ein sehr guter Schauspieler. Es gibt nicht mehr viele von seinem Schlag" sowie "Den mochte ich! Das tut mir echt leid."