Florian Silbereisen: Trauriger Abschied

Helene Fischer und Florian Silbereisen sind DAS Traumpaar der deutschen Schlagerszene. Nun muss der Moderator aber einen schweren Abschied verkraften – jedoch nicht von seiner Liebsten...

Die Show „Schlagerchampions – Das große Fest der Besten” (Samstag, 20:15 Uhr) mit Florian Silbereisen läuft am 13. Januar im TV. In der Sendung wird es einen emotionalen Moment geben, in dem es für Florian Lebewohl heißen wird - und das nach vielen gemeinsamen Jahren...

Florian Silbereisen scheint der Abschied ziemlich nahe zu gehen. Der Showmaster ist sichtlich gerührt, schließlich geht nun eine Ära zu Ende...

Die ganze Geschichte erfahrt Ihr im Video: