Florian Silbereisen: Trauriges Aus! Sein Glück droht erneut zu zerbrechen!

Die letzte Zeit steckte für Florian Silbereisen voller Herausforderungen! So war auf Grund der aktuellen Situation lange unklar, in wie weit Florian auf die großen Show-Bühnen zurückkehren kann. Doch dann im Sommer die schöne Überraschung! Florian war in den Sonnenmonaten in einigen TV-Schlagerformaten zu sehen und konnte sogar wieder vor einem kleinen Publikum auftreten. Für den Sänger definitiv ein wahrer Jubel-Grund! Schließlich ist Flori dafür bekannt, dass er die Nähe zu seinen Fans liebt. Um so erschütternder somit jedoch die jüngsten Nachrichten von dem Schlager-Liebling...