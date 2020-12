Florian Silbereisen: Trauriges Ende! Nun ist es offenbar Gewissheit

Denn nun machte Flori öffentlich, was viele schon fürchteten. Es ist eine Schock-Nachricht im Advent. Ist das Ende von KLUBBB3 längst besiegelt? Die ganze Wahrheit verriet der Moderator im Interview mit dem TV-Magazin Brisant: „Es ist derzeit aber auch nicht der richtige Zeitpunkt für ein KLUBBB3-Album.“ Eine merkwürdige Aussage.

Denn was spricht eigentlich dagegen? Schließlich geht’s Jan nach seinem Burn-out wieder besser. Er steht im Tonstudio und ist sogar Juror bei The Voice Of Holland. Und auch Christoff hat seine Herz-OP gut verkraftet. Hat Flori zwischen Feste-Moderationen, Traumschiff-Drehs und Duetten mit Kumpel Thomas Anders (57) einfach keine Zeit mehr für seine Band? Es wäre eine traurige Botschaft zum Fest der Liebe…

