Florian Silbereisen: Trennungs-Drama! Das Ende scheint besiegelt

Beziehungsstatus: Es ist kompliziert! Das Rätsel um Klubbb3 wird immer größer. Von Zusammenhalt oder gar Zukunftsplänen ist bei den einst so engen Freunden längst keine Rede mehr. (38), Jan Smit (34) und Christoff (43) gehen getrennte Wege! Es gab sogar eine heimliche Aussprache. Ist das Ende der Schlagertruppe jetzt besiegelt?

Wir erinnern uns: Jan Smit zog im November 2019 die Reißleine. Diagnose: Burn-out! Und obwohl gemeinsame Auftritte auf Eis gelegt werden mussten und das neue Album erst im Januar 2021 erscheinen kann, reagierten seine Bandkollegen damals auffällig gelassen: „Das Wichtigste ist, dass sich Jan jetzt die Zeit nimmt, die er braucht. (…) Christoff und ich werden immer für ihn da sein, wenn er uns braucht.“ Das klingt schön – zu schön, um wahr zu sein? Die Gerüchte halten sich hartnäckig, dass es hinter den Kulissen schon länger kracht!

Florian Silbereisen hat genug

Dieser Tage besuchte Flori seinen Kollegen Jan sogar persönlich in Holland. Es gab wohl Klärungsbedarf! Grund: Jan Smit tritt zwar nicht mit Klubbb3 auf, kann aber mit anderen ganz wunderbar singen und auf der Bühne stehen. Im Mai sollte er den in Rotterdam moderieren. Der wurde jetzt allerdings aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt. Still wird es um Jan trotzdem nicht: Gerade veröffentlichte er eine Aufnahmesession mit Musiker Thomas Tol (69). Jans Kommentar dazu: „Musik machen ist vielleicht die beste Therapie für mich!“ Warum macht er dann nicht mit Klubbb3 Musik?

Florian und Christoff scheinen Jan nicht groß zu vermissen. Für jeden Auftritt finden sie Ersatz – und demonstrieren so: Hey, es funktioniert auch ohne dich, Jan! Wenn es so weiter geht, heißt’s am Ende dieser einstigen Männerliebe nicht mal mehr: Lass uns Freunde bleiben…

