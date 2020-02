Florian Silbereisen: Trennungs-Schock! Schon wieder verlassen

Seit November hatte die Band, bestehend aus (38), Jan Smit (35) und Christoff De Bolle (44), keinen gemeinsamen Auftritt mehr, auch nicht bei Floris „Festen“. Sogar die jährliche „Klubbb3-Hüttenparty“ nannte der MDR flugs bei der Aufzeichnung letzte Woche in „Schlager-Hüttenparty“ um. Florian moderierte alleine, Klubbb3 fehlte. Was ist passiert? Gibt es Streit? Haben sie sich auseinandergelebt? Oder sind es gesundheitliche Probleme, die dem Trio zu schaffen machen?

In den vergangenen Monaten mussten alle drei Tiefschläge verkraften. Es scheint, als liege ein Fluch auf den Jungs. Im November erkrankte Jan Smit an einer schlimmen Kehlkopfentzündung, sagte alle Termine bis Ende des Jahres ab. Gut geht es ihm wohl noch nicht, er soll auch im Januar sein Haus in Volendam noch nicht verlassen haben, schreiben niederländische Medien. Es kursieren Gerüchte, dass er an einem Burn-out leidet…

Erste Termine finden sich aber bereits wieder auf seiner Homepage, z. B. die Moderation des ESC in Rotterdam oder ein Theater-Termin am 9. Februar – alles ohne seine Kumpels! Christoff De Bolle brach Anfang letzten Jahres beim Fitnesstraining zusammen, landete in der Notaufnahme. Schuld war eine undichte Herzklappe. Nach einer Operation musste er sich schonen und von den Strapazen erholen. Immerhin schaffte er es vor wenigen Tagen in Kärnten mit Florian Silbereisen auf die Bühne zu „Wenn die Musi spielt“.

Und Flori? Der musste 2019 über die Trennung von seiner großen Liebe (35) hinwegkommen. Es war sicher nicht leicht für ihn, für den Luftakrobaten (34) ausgetauscht zu werden. Zudem hat er als neuer „Traumschiff“-Kapitän nur noch wenig Zeit. „Ich muss mich darauf verlassen können, wenn ich einen Freund brauche, dass er dann auch da ist. So ist das bei Jan, Christoff und mir. Wenn einer von uns ein Problem hat, sind die beiden anderen zur Stelle. Ohne Grenzen“, sagte Florian Silbereisen einmal. Hat er in Thomas Anders (56) Ersatz gefunden? Mit dem bringt er gerade ein Album heraus – auf das für letzten angekündigte Album von „Klubbb3“ warten alle bisher noch vergebens!