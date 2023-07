Florian Silbereisen: Tschüss, Ciao & Au Revoir! Er kehrt dem Schlager den Rücken

Mit seinen Schlagershows erreicht Florian Silbereisen schon seit vielen Jahren ein Millionenpublikum. Doch damit könnte zukünftig Schluss sein. Denn den aufmerksamen Zuschauern ist nicht entgangen, dass immer weniger Schlagerstars in den Show auftreten und stattdessen vermehrt Popstars auf der Bühne stehen. Obwohl Stars wie "No Angels" oder "TEAM 5ÜNF" sicherlich das Publikum unterhalten, sind sie eben keine Schlagerstars.

Auch für die anstehende "Schlagerstrandparty" im August sind erneut Künstler geladen, die nur wenig mit der einstigen Lieblingsmusik von Florian Silbereisen zu tun haben, wie der britische Sänger Paul Young oder die 80er-Ikone Limahl. Will sich Florian Silbereisen mit dieser Neuausrichtung vom Schlager verabschieden? Er wäre nicht der Erste, der eine neue Richtung einschlägt. Auch Helene Fischer hat in den letzten Jahren einen ziemlich großen musikalischen Wandel vollzogen und kommt immer weiter im Pop an.

Hoffentlich bleibt Flori dem deutschen Schlager treu...